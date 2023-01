Belgische zegt ‘verborgen dochter’ te zijn van koning, Marokko sleept haar voor rechter

Royalty Gesterkt door prinses Delphine: Gentse vrouw (54) eist DNA-test van Spaanse koning Juan Carlos

De Gentse Ingrid Sartiau (54) wilt de Spaanse ex-koning Juan Carlos (82) opnieuw voor de rechter slepen, om te bewijzen dat hij haar vader is. In 2015 had Sartiau al een DNA-staal geëist om het vaderschap aan te tonen, maar dat verzoek werd afgewezen door de rechtbank. Nadat de moeder van Ingrid was overleden, kwam ze in het bezit van een brief die naar eigen zeggen aantoont dat de Spaanse ex-koning haar biologische vader is.

