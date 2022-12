Belgische royals zijn kind aan huis bij muziekwinkel La Boîte à Musique: “Ook de onderkeizer van Japan kwam hier langs”

Royalty Van glamour­girl tot sportvrouw: Elisabeth is nu al een ster, zelfs over de landsgren­zen

“Ze was de ster van de avond.” Kroonprinses Elisabeth (21) heeft lof geoogst in de internationale media met haar glamoureuze verschijning op het kerstconcert in het paleis. ’s Anderendaags trok ze de aandacht naar zich toe met haar deelname aan een loopevenement. Stilaan neemt Elisabeth de rol van koningin Mathilde over als uithangbord van het koningshuis.

13:19