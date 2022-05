Belgisch Blauw bloed: op bezoek in het kasteel van Louvignies: “De subsidies die je kan krijgen, vallen tegen”

Royalty Duizend kamers, maar Elizabeth sliep er in de kerkers: de geheimen van Windsor Castle

Het is dé favoriete stek van Queen Elizabeth (95) op haar ouwe dag, maar daarom niet minder spectaculair dan het Londense Buckingham Palace. Met 1000 kamers en 484.000 vierkante meter in oppervlakte is Windsor Castle het grootste kasteel in bezit van de Britse royals. Maar vooral wat zich in die kamers afspeelde spreekt tot de verbeelding: van een piepjonge Elizabeth die zich schuil moest houden in de kerkers, tot verborgen kroonjuwelen. We zetten de grootste geheimen van het oudste kasteel ter wereld op een rij.

