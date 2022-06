Belgisch Blauw Bloed. Op bezoek in de versterkte burcht van Markies de Trazegnies: “Ik ben een beroepsbedelaar”

Royalty IN BEELD. Koning Wil­lem-Alexan­der en gezin poseren samen voor jaarlijkse zomerfoto­ses­sie

De zomerfotosessie van koning Willem-Alexander (55), koningin Máxima (51) en de prinsessen Amalia (18), Alexia (16) en Ariane (15) is in volle gang in de hal van Paleis Noordeinde in de Nederlandse stad Den Haag. Omwille van het slechte weer werd de locatie last minute nog gewijzigd.

24 juni