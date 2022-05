Belgisch Blauw Bloed. Op bezoek bij Gravin Stéphanie d’Ursel in Kasteel Hex: “Al de kinderen uit huis zijn, is het wel érg groot”

Royalty Belgisch Blauw Bloed. Op bezoek bij de water­burcht van Laarne: “Als je geen personeel hebt, word je de slaaf van je kasteel”

Bij zijn geboorte had jonkheer Paul de Pessemier ’s Gravendries (70) geen dubbele naam of titel. Maar door zijn uitzonderlijke inzet voor – onder meer – de restauratie van het kasteel in Laarne verhief koning Boudewijn hem in 1989 in de adelstand. “Ik moet wel toegeven dat iemand een goed woordje heeft gedaan voor mij”, vertelt hij in een gesprek over 10.000 stappen per dag, erfelijke titels en de opmerkelijke waterburcht waar hij dertig jaar lang woonde. “Nu ik erop terugkijk, durf ik te beweren dat wij bovenmenselijke inspanningen hebben geleverd.”

