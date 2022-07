Belgisch Blauw Bloed. Op bezoek bij graaf Henry t’Kint: “Het geld is al op als de maand nog moet beginnen”



RoyaltyVerscholen in een groene meander van de Oost-Vlaamse Leie prijkt het historische kasteel Ooidonk, een van de weinige kastelen uit de renaissance die ons land rijk is. Vandaag woont graaf Henry t’Kint de Roodenbeke (62) op het domein dat 450 jaar geleden eigendom was van de terechtgestelde graaf van Horne. “Na de dood van papa was ik toch wel nerveus om Ooidonk over te nemen”, laat hij optekenen in ‘Story’. Hij vertelt dat hij geen andere keuze had dan het kasteel overnemen en verklapt hoeveel de elektriciteitsrekening bedraagt. “Het gebouw goed onderhouden is ongelooflijk kostelijk.”