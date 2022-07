Belgisch Blauw Bloed. Op bezoek bij de steenrijke gravin Diana du Monceau de Bergendal: “Maar ik geef geen cent uit aan mezelf”

RoyaltyGravin Diana du Monceau de Bergendal (70) is een buitenbeentje in de toch al bijzondere wereld van de Belgische aristocratie. Met een 50-tal honden, evenveel pony’s, paarden en ezels, plus nog wat geiten, kippen en konijnen woont ze op een oude boerderij in Waals-Brabant. “Ik kan gemakkelijk een villa aan zee betalen, met personeel erbij”, zegt ze in Story. “Maar tussen mijn dieren ben ik gelukkig.”