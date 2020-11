België is drie hofleveranciers rijker

Royalty Sarah Ferguson eerlijk over lichaam: “Ik greep naar eten in moeilijke tijden en zag de ponden zich opstapelen”

12 november De Britse Sarah Ferguson (61) zocht in het verleden steun in eten als ze door een moeilijke tijd heen ging. De ex-vrouw van prins Andrew (60) worstelde daardoor jarenlang met schommelingen in haar gewicht, zo geeft de hertogin toe in de Britse media.