Belastingaangifte van prins Harry en Meghan Markle geeft prijs dat ze één uur per week werken

De Archewell Foundation van Harry en Meghan fungeert als ‘paraplu-onderneming’ voor al hun activiteiten. Het bedrijf bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder Archewell Audio en Archewell Productions. Toch zijn de hertog en hertogin van Sussex misschien minder druk in de weer dan gedacht: in hun meest recente belastingaangifte vermelden de prins en zijn vrouw elk slechts één uur werk per week.

In tijdschrift ‘Newsweek’ wil fiscaal advocaat Seth Perlman er echter op wijzen dat dit “niet ongebruikelijk” is en dat dit doorgaans “door veel directeurs wordt vermeld.” “Als je vier keer per jaar een raad van bestuur hebt - en dat is wat directeurs doen, zij houden bestuursvergaderingen - dan komt dat in feite neer op 12 uur per kwartaal. Dat is voldoende tijd en een typische hoeveelheid tijd voor bestuursleden.”