Begonnen als sprookje, geëindigd in nachtmerrie: dood van haar man tekende Caroline van Monaco voor het leven

Royalty Harry is niet het enige ‘zwarte schaap’: ook deze afvallige royals trapten stevig na naar familie

‘The heir and the spare’, zeggen ze onder de Britten – de opvolger en de reserve. Wie geboren wordt om een leven lang in de ‘wachtkamer’ te zitten, worstelt vaak met dat lot. Het is ook het gevoel waar prins Harry al zijn hele leven mee rondloopt, zo maakt hij pijnlijk duidelijk met z’n boek ‘Reserve’. Al is hij lang niet de enige royal die achteraf met scherp op zijn familie schiet. “Prins-regent Karel nam op legendarische wijze wraak op zijn broer Leopold III.”