Begon Koning Felipe van Spanje bijna relatie met zijn halfzus, een geheime dochter van Juan Carlos?

royaltySpanje staat in rep en roer, want opnieuw duikt een geheime dochter op van de verbannen Spaanse oud-koning Juan Carlos (85). Het zijn twee onderzoeksjournalisten die het nieuws onthullen in een nieuw boek. De oud-koning ontkent het met klem, maar uit een affaire met een aristocrate zou eind jaren zeventig, begin jaren tachtig ene Alejandra zijn geboren. En Juan Carlos zou hebben moeten ingrijpen om een nog groter schandaal aan het Spaanse hof te vermijden. Volgens de journalisten dreigde Felipe (55), de huidige koning anders verliefd te worden op zijn halfzus.

Het explosieve verhaal staat in een boek dat pas op 8 mei uitkomt, maar alle grote media in Spanje pikten het verhaal al op. In de hoogste machtskringen zou het bestaan van Alejandra een publiek geheim zijn, beweren de auteurs. Ze zou zijn geboren uit de affaire van Juan Carlos met Rosario Palacios, een Spaanse aristocrate.

Juan Carlos en Rosario zouden elkaar hebben ontmoet in hun jonge jaren. Ze hadden gemeenschappelijke vrienden en deelden de passie voor jagen. “In het Spanje van de jaren zestig viel Rosario op dankzij haar liberale en vooruitstrevende profiel”, vertellen de auteurs. “Bronnen beweren dat Juan Carlos aan de touwtjes trok om haar aan werk te helpen en haar in de media te krijgen. Ze verscheen vaak in glossy magazines en werd gezien op promotie- en mode-evenementen. Daar sloot ze vriendschappen met showbizzfiguren. Ze werd zelfs de muze van een beroemde modeontwerper van haute couture.”

Juan Carlos heeft “stappen ondernomen” om te vermijden dat zijn zoon, de huidige Spaanse koning Felipe VI, en zijn geheime dochter ‘verliefd’ werden in hun jeugdjaren, aldus de journalisten. Pas toen ze volwassenen waren, werden ze op de hoogte gebracht van het grote geheim. Alejandra heeft nooit gesproken over haar bestaan. “Ze is nu in de veertig, is getrouwd en heeft een kind. Ze is lang, slank en mooi. Ze is verbonden aan verschillende kleding- en sieradenmerken. Ze is gepassioneerd door muziek, cultuur en reizen. Meer informatie openbaar maken, zou haar discretie in gevaar brengen.”

In opspraak

Juan Carlos wordt wel vaker genoemd als mogelijke vader van buitenechtelijke kinderen. Zo probeert de Belgische Ingrid Sartiau, een vrouw van midden de vijftig, dat al jarenlang te bewijzen. Nadat haar moeder was overleden, kwam ze naar eigen zeggen in het bezit van een brief die aantoont dat de Spaanse ex-koning haar biologische vader is. Haar vraag om een DNA-onderzoek is vooralsnog niet ingewilligd.

Ingrid Sartiau.

Juan Carlos reageert doorgaans niet op zulke verhalen, maar dit keer uitzonderlijk wél. “Ik ontken absoluut dat ik een amoureuze relatie heb gehad met mevrouw Rosario Palacios en bijgevolg een dochter met haar heb”, liet hij het Spaanse persbureau Efe weten vanuit zijn ballingschap in Abu Dhabi. De gepensioneerde vorst vertelde voorts dat hij “uit respect voor de waarheid” en de “eer” van de getroffen personen het woord neemt. “Alles wat in verband met deze verzonnen affaire is gepubliceerd, is vals.”

Op handen gedragen

Koning Juan Carlos is officieel nog steeds getrouwd met koningin Sofía (84). Naast een zoon, koning Felipe, hebben ze twee dochters: de prinsessen Elena (59) en Cristina (57). In de praktijk bestaat het huwelijk al decennialang alleen nog op papier. Juan Carlos heeft altijd een liederlijk leven geleid - hij werd “de man met 5.000 vrouwen” genoemd. Sofía wist daarvan, bleef bij officiële gelegenheden aan zijn zijde staan als koningin maar leidde daarbuiten haar eigen leven.

De jonge Juan Carlos.

Juan Carlos kwam in 1975 op de troon na de dood van dictator Franco. Alhoewel zijn buitenechtelijke affaires algemeen bekend waren, werd hij op handen gedragen in Spanje, omdat hij het land na het Franco-tijdperk had omgevormd tot een democratie. Zijn populariteit zakte dik tien jaar geleden in, toen hij in opspraak kwam door een olifantenjacht in Botswana, in volle economische crisis. Juan Carlos kwam daar ten val en zijn affaire met zijn reisgezel - de Deens-Duitse Corinna zu Sayn-Wittgenstein Sayn - lekte uit.

In 2014 deed Juan Carlos troonsafstand, waarna zijn zoon Felipe hem opvolgde. Hij vluchtte in 2020 naar Abu Dhabi, nadat er in Spanje en Zwitserland verschillende onderzoeken waren geopend wegens vermeende fraude. Koning Felipe heeft zich gedistantieerd van zijn vader en zelfs zijn toekomstige erfenis nu al geweigerd. Twee weken geleden was Juan Carlos onverwacht (even) terug in Spanje, om deel te nemen aan een zeilwedstrijd. Felipe en het koninklijk paleis waren niet op de hoogte van dat bezoek. “Dit is het ultieme bewijs van de definitieve breuk met zijn familie”, klonk het in de Spaanse media.

Juan Carlos was twee weken geleden even in Spanje.

