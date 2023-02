Beging ze een modeflater? Jurk van koningin Mathilde is onderwerp van gesprek in het buitenland

RoyaltyOpvallend? Dat was ze zeker en vast. Maar was het ook een geslaagde look? De jurk die koningin Mathilde (50) dinsdag droeg tijdens een receptie op het paleis, is in ieder geval onderwerp van gesprek in het buitenland. Zowel de Spaanse krant ‘El Confidencial’, het Britse ‘OK! Magazine’ als het Duitse blad ‘Bunte’ hadden aandacht voor de opvallende jurk van onze koningin.

“Is deze onmogelijke combinatie die Mathilde durft te dragen goed of fout?” Dat is de vraag die het Spaanse ‘Vanitatis’, het magazine van dagblad ‘El Confidencial’, opwerpt op hun website. “Mathilde heeft een risico genomen met een jurk die ons heeft verrast”, klonk het onder meer. “Deze combinatie van kleuren, een contrast tussen roze en rood, is altijd ingewikkeld. Er zijn mensen die van deze mix houden, maar er zijn ook mensen die vinden dat rood en roze niet combineerbaar zijn. Veel fashionista’s zijn van mening dat dit tot het verleden behoort.”

Toch is het magazine positief van oordeel. “Jarenlang was de mix van roze en rood ondenkbaar. Maar de afgelopen seizoenen is de modewereld geïnnoveerd, hebben ze dit traditionele cliché doorbroken en is deze combinatie erg trendy geworden”, concludeert het blad. “Het afgelopen jaar werd deze combinatie van beide tinten zelfs een ware rage. Tijdens de Fashion Week in Kopenhagen toonden IT-girls al aan dat roze gemengd met rood de meest succesvolle looks kan opleveren. En het is niet aan ons om te beslissen of Mathilde een goede of slechte keuze heeft gemaakt met deze jurk.”

Ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wordt de jurk van Mathilde besproken. “Mathilde van België zien we meestal in gedempte kleuren. Maar nu moet de koningin gezegd hebben: ‘Het is te subtiel’. Tijdens de nieuwjaarsreceptie verraste ze met een felgekleurde Color-Blocking-outfit”, vond ‘OK! Magazine’ over haar look. Terwijl tijdschrift ‘Bunte’ de jurk meteen de hemel in prees: “Is rood en roze echt een goede combinatie? Jazeker, en Mathilde uit België bewijst het met haar nieuwste look!”

Ook ‘onze’ experte Jelka Van Duyse - die Mathildes garderobe op de voet volgt - is fan van de look. “Vroeger zou men zoiets nooit gedaan hebben, waardoor klassiek ingestelde mensen (op vlak van mode) dit een foute combinatie vinden. Maar sinds enkele jaren is het samen dragen van kleuren uit eenzelfde kleurenfamilie zeker volgens de trends”, verduidelijkt ze. “Sowieso staat Mathilde heel goed met fellere kleuren, en ook al is het een vrij sober model, door een paar heel subtiele kenmerken is het een juiste jurk voor haar figuur. De rok komt tot net over de knie, maar heeft een kleine split. Hetzelfde met de mouwen: vrij lang maar ook met een split. Dat geeft een speels effect. De scheidingslijn tussen de twee kleuren zit ook goed, namelijk heel hoog. Daardoor lijkt ze optisch een smallere taille te hebben. Ik vind het dus een leuke jurk en zeker geen verkeerde keuze.”

