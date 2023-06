Beelden tonen hoe prins Laurent ziekenhuis verlaat na bezoek aan koning Albert, ook Filip en Mathilde gingen al langs

Inmiddels is Paola bij Albert in ziekenhuis. Dat bevestigt het paleis aan onze redactie. De echtgenote van koning Albert was eerst in Laken gebleven, maar ondertussen is ze al in het ziekenhuis bij haar man. De vorst zou deze ochtend onwel geworden zijn en tekenen van uitdroging vertoond hebben. Daarom werd hij uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Hoelang Albert nog in het ziekenhuis moet blijven, is niet geweten. Volgens het paleis hangt alles af van de resultaten van het onderzoek. Wellicht komt daar dinsdagmiddag meer info over.