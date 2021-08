Bedenker animatieserie ‘The Prince’: “Harry kan er wel om lachen”

De serie, die sinds eind vorige maand te zien is op streamingdienst HBO Max, wordt met een knipoog verteld vanuit het perspectief van prins George (8), het zoontje van de Britse prins William en Kate Middleton. Zo klaagt de prins bijvoorbeeld over zijn ‘kleine appartement’ in Los Angeles.

Vooral de gemaakte moppen stoten kijkers tegen de borst: de jonge prins George wordt (op erg Amerikaanse wijze) neergezet als een verwende diva die geobsedeerd is door faam, status én ‘The Real Housewives’ op tv. Zo wendt prins George zich in een scène tot een butler en vraagt hij: “Neem me niet kwalijk, maar heb je ook thee die niet naar pis smaakt?” Ook is hij in de serie gemeen, vloekt hij voortdurend en is hij haatdragend tegenover vrouwen.

Acteur Orlando Bloom, die bevriend is met de prins, spreekt de stem van Harry in. “Ik weet niet of Harry er iets tegen Orlando over heeft gezegd, maar ik weet dat hij voor de première van de show wist dat Orlando het zou doen. Hij leek er de humor wel van in te zien”, vertelde de bedenker van ‘The Prince’ in de talkshow ‘Watch What Happens Live’.

Hoewel Harry de show dus niet te serieus lijkt te nemen, was er op social media wel kritiek. Zo vonden veel twitteraars het ongepast dat grappen worden gemaakt over kinderen. “De royals zijn in de loop der jaren in tientallen shows geparodieerd, maar dit is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat kinderen het doelwit zijn”, zei royaltyjournalist Omid Scobie, schrijver van het boek ‘Finding Freedom’ over prins Harry en Meghan. “Het mag dan misschien wel ‘comedy’ zijn, maar het komt op mij nogal akelig en grensoverschrijdend over.”

