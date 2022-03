BBC schikt met privésecretaris prinses Diana na controversieel interview: “Hij krijgt een aanzienlijk bedrag”

Uit onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat door de BBC was verzwegen dat het gesprek met Diana was geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC erkent dat de situatie ‘ernstige schade’ heeft berokkend aan Jephson en daarom een schikking met hem heeft getroffen. Een deel zal hij aan een goed doel schenken.

Het omstreden vraaggesprek was vorig jaar weer veel in het nieuws. Diana’s broer Charles Spencer claimde dat journalist Martin Bashir toentertijd heeft gelogen om haar vertrouwen te winnen om haar zo voor de camera’s van ‘Panorama’ te krijgen. In het gesprek vertelde Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger. De politie deed zelf ook onderzoek naar de gang van zaken maar zag geen strafbare feiten.