BBC onder vuur na docu rond William en Harry: “Duidelijke voorkeur getoond voor Harry en Meghan”

RoyaltyDe Britse staatszender BBC ligt onder vuur vanwege een nieuwe documentaire over prinsen William en Harry. In ‘The Princes and the Press’ komen zowel paleismedewerkers als royalty-experts aan bod om de vete tussen de twee broers te bespreken. Volgens sommige kijkers en critici lag er echter een verkeerde nadruk: “Ze kiezen de kant van Harry en maken William zwart.”

In het eerste deel van de docu spraken enkele royaltykenners over het geruzie binnen de koninklijke familie. Onder andere Omid Scobie, auteur van ‘Finding Freedom’, kwam zijn zegje doen: “Meghan werd bijzonder koud ontvangen in Buckingham Palace. Sommige leden van de familie vonden dat ze op haar plaats gezet moest worden. Dát heeft geresulteerd in de vete tussen Harry en William.”

Volgens verschillende royalty-watchers ligt er echter net iets te veel nadruk op die onschuld van Harry en Meghan. “BBC kiest partij”, zegt royalty-biograaf Angela Levin. “Het is erg opvallend dat Jenny Afia, de advocate van Meghan, als laatste aan het woord werd gelaten. Zij sprak ‘met toestemming van de hertogin van Sussex’, met andere woorden: in opdracht van Meghan. Dat terwijl de koninklijke familie enkel een geschreven statement mocht geven dat slechts heel kort wordt weergegeven aan het eind van het programma. De zender toont hiermee een duidelijke voorkeur voor Harry en Meghan, terwijl William en zijn vrouw Kate in een slecht daglicht worden gezet. Deze documentaire was anti-William, anti-Charles en pro-Meghan Markle. Een schande voor de BBC, die normaal gezien neutraal zou moeten blijven in hun berichtgeving.”

Naast Afia was ook Omid Scobie een gekende kompaan van Meghan Markle. Er leken dus inderdaad meer getuigen aan het woord te komen die uitgesproken partij kiezen voor de Sussexen, dan onpartijdige stemmen of verdedigers van het koningshuis.

Geen recht van antwoord

Bovendien hekelt Levin het feit dat er geen enkele woordvoerder van de koninklijke familie werd gecontacteerd. “Als je de advocaat van Meghan aan het woord laat, moet je de tegenpartij ook inbreng geven. Dat hebben ze niet gedaan en dat gaat tegen de bedrijfsregels van de BBC in.”

Het korte statement dat de royals na een lange discussie met de makers van de docu mochten toevoegen ging als volgt: “Een vrije, verantwoordelijke en open pers is een belangrijk onderdeel van een gezonde democratie. Maar te vaak worden opgeklopte verhalen en ongegronde beweringen van onbekende bronnen gepresenteerd als feiten. Het is teleurstellend wanneer eender wie, inclusief de BBC, die geruchten geloofwaardigheid gunt.”

De royals zijn bijzonder onthutst door de uitzending van ‘The Princes and the Press’, en hebben intussen besloten om in de toekomst niet meer aan BBC-programma’s mee te werken. De zender was vroeger namelijk een trouwe bondgenoot van het koningshuis, die telkens met de meest inclusieve interviews ging lopen. “Die tijd is nu waarschijnlijk voorbij”, besluit Levin.

Zo ziet het er wel naar uit. Prins William en Kate Middleton hebben alvast de uitnodiging van BBC, voor het nakende koninklijke kerstconcert, ingetrokken.

