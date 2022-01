BBC-interviewer Emily Maitlis over prins Andrew: “Nooit gedacht dat mijn vragen zo belangrijk zouden zijn voor zijn proces”

Maitlis herinnert zich de dag van het interview nog goed. “Ik had Andrew en zijn team op voorhand al gesproken over wat er gezegd zou worden”, legt ze uit. “Het was namelijk niet de bedoeling om hem ‘bij de kraag te vatten’. Nee, we wilden gewoon zijn versie van het verhaal vastleggen. Het was dus een belangrijk deel van mijn job om hem gewoon te laten praten. Hoe vreemd de antwoorden die hij gaf ook waren. Het was vooral duidelijk dat hij zijn alibi klaarhad: hij was aanwezig op een kinderfeestje in Woking en ging daarvoor naar de opening van een Pizza Express. Niet alleen raar dat hij dat nog precies wist, maar ook vooral omdat een kinderfeestje en een avond in de club - waar hij Virginia ontmoet zou hebben, perfect combineerbaar zijn. Dan kwam hij nog met dat bizarre detail over zijn vermogen om te zweten...”

Andrew beweert dat Virginia liegt over hun avond in de club, omdat ze hem beschreef als ‘erg zweterig’. Naar eigen zeggen is de prins fysiek niet in staat om te zweten. De advocaten van Giuffre vragen hem nu om daar medisch bewijs van voor te leggen in de rechtbank. Virginia, die hem beschuldigt van verkrachting, sleept hem namelijk voor de rechter in New York.

“Zijn uitleg, die op het eerste zicht erg banaal was, ging in een mum van tijd viraal. Maar nu wordt het nog belangrijker: ze gebruiken mijn interview als bewijsmateriaal in de rechtbank. Hij zal moeten bewijzen dat hij niet kan zweten, en waar hij écht was op de dag dat hij Virginia voor het eerst verkracht zou hebben. Achteraf gezien ben ik blij dat ik zo direct ben geweest tijdens het gesprek, ook al was dat erg moeilijk. Het resultaat mag er zijn.”

