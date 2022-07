BBC-fotograaf waarschuwt: “Ik heb foto van prins Andrew die koninklijke familie kan ruïneren”

RoyaltyDe Britse prins Andrew (62) is nu al een tijdje van het toneel verdwenen, maar dat betekent niet dat de storm is gaan liggen. Zo waarschuwt een fotograaf, die aanwezig was tijdens het beruchte interview dat Andrew in 2019 gaf aan de BBC , dat hij een foto van de prins heeft die de koninklijke familie zou kunnen verwoesten. Andrew zou er al meermaals op aangedrongen hebben dat het beeld nooit openbaar wordt gemaakt.

Op 14 november 2019 gaf prins Andrew zijn toestemming om geïnterviewd te worden door het BBC-programma ‘Newsnight’. Het gesprek vond plaats in Buckingham Palace en ging over zijn banden met Jeffrey Epstein. De zoon van koningin Elizabeth wilde er zijn onschuld mee bewijzen, maar het interview had desastreuze gevolgen voor de prins: er ontstond een golf van verontwaardiging en Andrew kreeg zo veel kritiek dat hij genoodzaakt was om zijn koninklijke taken neer te leggen en uit de schijnwerpers te verdwijnen.

Het beruchte gesprek blijft echter nazinderen. Mark Harrison, die als fotograaf werkte voor de BBC tijdens het interview, beweert in de Britse media dat hij een “gênante” foto van prins Andrew in handen heeft die de koninklijke familie zou kunnen verwoesten. “Nog maar een paar mensen hebben de foto gezien, maar het zou een immens probleem zijn voor de koninklijke familie”, zegt hij. Prins Andrew zou er al meermaals op aangedrongen hebben dat de foto nooit openbaar wordt gemaakt.

Ook andere medewerkers van het BBC-programma konden hun ogen niet geloven. “Onze mond viel open toen we het beeld zagen”, klinkt het. “Het is zo'n foto die ervoor kan zorgen dat iedereen zijn kom cornflakes laat vallen. Het is iets wat Andrew absoluut niet openbaar wil hebben en hij stond erop dat het geheim zou blijven. Het gaat niet om één van de foto’s die werden vrijgegeven door de BBC.”

Herbekijk: Virginia Giuffre, die prins Andrew aanklaagde wegens seksueel misbruik, getuigde op de BBC

Alsnog openbaar?

Toch zou het wel degelijk mogelijk zijn dat de wereld de foto te ooit zien krijgt. “Die kans bestaat, en dan komt er natuurlijk ook nog een film over het interview. Het is ook mogelijk dat een versie van de foto daarin gedeeld zal worden”, luidt het. Het interview met prins Andrew wordt binnenkort verfilmd: de opnames van de prent, die ‘Scoop’ zal heten, gaan naar verwachting dit najaar van start. De film laat zien hoe de BBC prins Andrew voor de camera heeft gekregen, welke voorbereidingen daaraan voorafgingen en welke redenen Andrew had om mee te werken.

Wat er precies op de foto te zien is, blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Maar fotograaf Harrison waarschuwt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. “Er is nog veel meer uit die periode dat nog niet openbaar werd gemaakt”, stelt hij. Volgens de Britse media wilde de woordvoerder van prins Andrew niet reageren op de foto en koos ook de BBC ervoor om niet te reageren.

