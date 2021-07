Barbra Streisand en prins Charles konden het heel goed vinden met elkaar: “Als ik mijn kaarten goed speelde, kon ik de eerste Joodse prinses zijn”

Volgens de ‘Times of Londen’ heeft Prins Charles bijzondere herinneringen aan Streisand en was hij gefascineerd door haar ‘oogverblindende’ talent. “Ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van de ongelooflijk veelzijdige Amerikaanse actrice en zangeres Barbra Streisand”, zei de prins. “In 1974, toen ik diende bij de Royal Navy als jonge luitenant, belden we de marinebasis van de Verenigde Staten in San Diego. Ik hoorde dat de film ‘Funny Lady’ juist ingeblikt werd en ik had het geluk om de set te bezoeken en haar daar te ontmoeten.” Op dat moment was hij 26 en een van ‘s werelds meest begeerde vrijgezellen. Streisand was 6 jaar ouder.

De twee konden het meteen vinden met elkaar en raakten goed bevriend. Zo zong Streisand tijdens een concert in 1994 in Wembley ten voordele van Charles zijn goede doel ‘Prince’s Trust’. Ze woonden dat jaar hetzelfde galadiner bij in Los Angeles en naar verluidt bezocht ze hem in 1995 in zijn huis in Gloucestershire, drie jaar nadat hij gescheiden was van Diana. Tijdens een concert in Hyde Park in 2019 grapte Streisand over hun vriendschap: “Als ik mijn kaarten goed had gespeeld, had ik de eerste Joodse prinses kunnen zijn”, aldus de celebrity.