Auto van prinses Diana geveild voor 765.000 euro

Royalty Meghan Markle oogst succes met podcast: in verschil­len­de landen op nummer één

Dinsdag lanceerde Meghan Markle (41) de eerste aflevering van haar podcast ‘Archetypes’. En dat hebben we geweten. Over de hele wereld was iedereen duidelijk benieuwd, want de podcast staat in meerdere landen op nummer één bij Spotify.

25 augustus