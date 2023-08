Auteur bevestigt boekverfilming door Harry en Meghan: “Zo enthousiast”

“Ik ben zo enthousiast over dit project, het werken met Netflix en Archewell en om ‘Meet Me at the Lake’ op het witte doek te brengen”, zegt Fortune. “Ik kan me geen betere samenwerking voorstellen.” Het boek van Fortune is in mei verschenen en is zeer bekend op TikTok. ‘Meet Me at the Lake’ vertelt het verhaal van een vrouw die de liefde vindt na het tragische verlies van haar moeder bij een auto-ongeluk. Om die reden heeft het boek een link met het leven van Harry, gezien zijn moeder prinses Diana ook overleed na een auto-ongeluk.