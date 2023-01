Arrogantie, geweld en racistisch gedrag: ‘schandaalneef’ Froilán brengt Spaanse royals in verlegenheid

Royalty Cocaïnege­bruik, ontmaag­ding en 25 ‘kills’ in Afghanis­tan: biografie ‘Reserve’ van prins Harry nu helemaal gelekt

‘Reserve’, de autobiografie van prins Harry, verschijnt officieel pas op dinsdag 10 januari, maar toch wordt de inhoud van het boek nu al gelekt. In enkele Spaanse boekenwinkels lagen de memoires van de hertog van Sussex vandaag al even in de winkelrekken, en het Britse ‘Sky News’ kon zo een kopie bemachtigen. De eerste details zijn best spraakmakend. Zo heeft de echtgenoot van Meghan Markle het niet alleen over fysiek geweld van zijn broer William, maar ook over cocaïnegebruik en een bezoek aan een medium, die hem een boodschap van zijn overleden moeder gaf. Volg alle ontwikkelingen hieronder in onze liveblog.

6 januari