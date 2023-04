Anglofiel Harry De Paepe is bezorgd over kroning van koning Charles: “Mentaal leeft hij nog in begin van de 20ste eeuw”

Royalty Prins Harry zal tijdens kroning tien rijen achter andere Britse royals zitten “zodat hij snel kan ontsnappen”

Op 6 mei is het zover, dan wordt Charles III officieel gekroond tot koning der Britten. Er worden dan ook steeds meer details over deze plechtigheid vrijgegeven. Zo bevestigde Buckingham Palace eerder al in een statement dat prins Harry (dan toch) aanwezig zal zijn. Al zal hij niet op de eerste rij mogen zetelen...