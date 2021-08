Andrew nu ook in het vizier van onderzoekers in zaak rond Ghislaine Maxwell

RoyaltyPrins Andrew (61) is nu ook een verdachte in de zaak rond Ghislaine Maxwell, zo menen insiders. Maxwell was de rechterhand van mensenhandelaar en kindermisbruiker Jeffrey Epstein. De politie vermoedt echter dat ook Andrew iets met de zaak te maken heeft, zeker nu hij is aangeklaagd door één van zijn vermeende slachtoffers.

De onderzoekers willen Andrew op z’n minst ondervragen over de dingen die hij gezien heeft in de villa van Epstein. Daar zouden minderjarige meisjes gedwongen zijn tot seks met veel oudere mannen. Gezien Andrew zeer goed bevriend was met de veroordeelde miljonair, vermoedt men dat hij op de hoogte moet zijn geweest van de duistere praktijken die zich achter de schermen afspeelden. Ghislaine heeft tot nu toe geweigerd om tegen Andrew te getuigen, zij beweert dat ze onschuldig is en niets van Epsteins meisjes afwist. Volgens vele getuigen zou zij het echter zijn geweest die meisjes voor Epstein ronselde.

Geen medewerking

“Andrew is een verdachte in de zaak”, bevestigen insiders. Eerder al lieten de onderzoekers in een statement weten dat Andrew het publiek probeert te misleiden. “Hij doet alsof hij erg gewillig was om mee te werken aan het onderzoek, maar in realiteit weigerde hij steevast om zijn medewerking aan te bieden. Hij is al meermaals gecontacteerd door de politie.”

Andrew is samen met Ghislaine Maxwell te zien op een foto met een jonge Virginia Giuffre, die werd genomen in het huis van Epstein. Het beeld weerlegt zijn eerdere beweringen dat hij Giuffre nooit heeft ontmoet, een leugen die hem nog meer verdacht maakte.

Aangeklaagd

Voor de politie van New York, waar de zaak tegen Maxwell loopt, blijft Andrew dus op hun radar staan. “Iedereen is ervan overtuigd dat hij iets met de zaak te maken heeft. Maar men verwacht niet dat ze hem snel zullen kunnen ondervragen”, gaat de bron verder. “Als Andrew immuniteit weet te krijgen, zal dat misschien nooit lukken. Of hij nu schuldig is of niet."

Andrew werd intussen zelf aangeklaagd door Virginia Giuffre, die beweert dat ze op 17-jarige leeftijd drie keer verkracht werd door de Britse prins. Momenteel gaat het nog om een civiele zaak, maar Andrew zou alsnog 16 miljoen euro aan schadevergoeding moeten betalen als hij de zaak verliest. Op 13 september wordt beslist of de zaak verworpen zal worden of niet, en of Andrew wordt gedagvaard.

