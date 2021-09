Andrew mag nog steeds inspringen voor de Queen, ondanks aanklacht wegens kindermisbruik

RoyaltyDe Britse prins Andrew (61) heeft nog steeds het recht om in te springen voor de Queen, moest zij haar taken niet kunnen uitvoeren. Dat staat ze lezen op de officiële website van Buckingham Palace. Dat is opmerkelijk, gezien hij wordt aangeklaagd voor kindermisbruik en verkrachting.

Andrew is nog steeds een officiële Counsellor of State, ofwel staatsadviseur. Dat betekent dat hij de belangrijkste taken van de Queen mag overnemen indien zij die om eender welke reden niet kan uitvoeren. Naast Andrew zijn er nog enkele senior royals die als staatsadviseur worden gezien: prins Charles en diens zoons prinsen William en Harry. Wanneer de kinderen van William meerderjarig worden, nemen zij de plaats in van Harry en Andrew.

Volgens vele Britten zou Andrew echter nu al uit die functie gezet moeten worden. De man wordt namelijk aangeklaagd door Virginia Giuffre, die zweert dat Andrew haar meermaals verkracht heeft toen ze nog maar 17 jaar oud was. Ze diende klacht in bij de rechtbank van New York. Deze maand zal beslist worden of de zaak al dan niet wordt verworpen, en of Andrew gedagvaard zal worden. De algemene consensus onder het Britse volk is echter simpel: Andrew, die goed bevriend was met mensenhandelaar Jeffrey Epstein, heeft geen plaats meer binnen de monarchie.

Favoriete zoon

“De Queen wil Andrew echter niet nog meer in verlegenheid brengen”, zegt een insider aan de Daily Mail. Elizabeth weigerde eerder al om Andrews militaire titels af te nemen. “Hij blijft haar favoriete zoon en ze krijgt het niet over haar hart om hem zelf uit de koninklijke familie te zetten.” Onder druk van kroonprins Charles werd Andrew al wel uit The Firm gezet, het werkende deel van de koninklijke familie. Hij is nu dus verplicht om zelf geld te verdienen, gezien hij niet meer betaald wordt door de staat.

Het ziet er voorlopig niet goed uit voor de prins, die niet alleen gedagvaard kan worden voor zijn eigen proces tegen Virginia, maar ook gewild is als getuige in het proces tegen Ghislaine Maxwell, de rechterhand van Epstein. De VS zou het VK op dit moment onder druk zetten om Andrew uit te leveren voor verhoor. De prins probeert dat te ontlopen door zich schuil te houden in zijn woning.

