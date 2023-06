ANALYSE. Onze royaltyexpert over rechtszaak van prins Harry: “Dit vergt niet alleen moed, maar ook veel geld”

Royalty Britse royal niet te spreken over plaats tijdens kroning Charles, Nick Cave zegt dat hij zich “dood verveeld heeft”

De kroning van koning Charles mag dan wel al enkele weken achter de rug zijn: er is nog steeds veel te doen rond het historische evenement. Mike Tindall, die getrouwd is met de dochter van prinses Anne, is niet te spreken over de plaats die hij gekregen heeft tijdens het event. En ook Nick Cave was niet bepaald onder de indruk. De zanger laat weten dat hij zich “dood verveeld heeft”.