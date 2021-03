Amerikaanse tv-zender CBS betaalde miljoenen om het Oprah-interview te mogen uitzenden

RoyaltyVandaag is het moment van de waarheid eindelijk aangebroken. Het Oprah-interview tussen prins Harry (36) en Meghan Markle (39) wordt namelijk vandaag uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Deze laatste heeft hiervoor ook alles uit de kast gehaald, want volgens The Wall Street Journal heeft het de zender miljoenen gekost om het interview te mogen uitzenden.

Heel wat televisiezenders hadden hun zinnen gezet op het Oprah-interview tussen prins Harry (36) en Meghan Markle (39). Maar uiteindelijk kon er maar een iemand als winnaar uit de bus komen en dat is de Amerikaanse zender CBS geworden. Al heeft de zender er wel zijn spaarrekening voor moeten plunderen. Aan deze beruchte babbel is namelijk een stevig prijskaartje verbonden, maar dat had CBS er duidelijk voor over. Volgens The Wall Street Journal betaalden ze zo’n 7 tot 9 miljoen dollar. Omgerekend zijn ze bij de zender dus zo’n 4.1 tot 5.7 miljoen euro armer. Meghan en Harry zouden dan weer gratis en voor niets bij Oprah in de zetel kruipen.

Wel is er tussen CBS en het productieteam van Oprah afgesproken dat de zender meteen ook de buitenlandse rechten van de special krijgt. Zondag zal het interview dus in de Verenigde Staten worden uitgezonden. ITV in het Verenigd Koninkrijk is maandag aan de beurt. Ook bij ons wordt het gesprek pas maandag uitgezonden en dit op de zender Eén.

Diepgaand interview

Bij Oprah Winfrey geeft Meghan Markle voor het eerst een diepgaand interview over haar huwelijk en intrede in de koninklijke familie, over het moederschap en haar filantropisch werk, tot hoe ze omgaat met het leven onder intense publieke druk. Geen enkel moeilijk onderwerp wordt uit de weg gegaan, zoals al bleek uit trailers. Zo haalde Markle in een preview al hard uit naar het Britse paleis. “Ik snap niet hoe ze kunnen verwachten dat we onze mond houden terwijl ze actief onwaarheden over ons in stand houden”, klonk het in preview. Dat de rest van de wereld in spanning zit af te wachten om te horen wat de hertogin van Sussex nog allemaal te vertellen heeft, is dus een zwaar understatement.

