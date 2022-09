“Amerika krijgt geen respect meer!”: Trump furieus dat president Biden op 14de rij moest plaatsnemen op begrafenis Queen Elizabeth

“Op de huizenmarkt, in de politiek en in het leven. Locatie is het allerbelangrijkst!”, schrijft Trump kwaad op het sociale medium Truth Social (een platform dat niet beschikbaar is in ons land). De uithaal van de voormalige president komt er nadat de huidige president Joe Biden maandag op de veertiende rij werd geplaatst tijdens de uitvaartceremonie van Queen Elizabeth II in Westminster Abbey.

Hoewel Trump zelf niet aanwezig was op de begrafenis, is hij niet te spreken over de sociale positie die Biden heeft ingenomen: “Dit is wat er gebeurd is met Amerika op twee korte jaren tijd. We krijgen geen respect meer!”, schrijft hij. “Als ik president was geweest dan hadden ze mij nooit vanachter gezet. En ons land zou er ook helemaal anders uitzien dan nu.”