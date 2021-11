Alweer klapt ex van Harry uit de biecht over ‘onmogelijk leven’ van de royals: “Ik zag hem graag, maar zo kon ik niet verder”

RoyaltyMet een prins trouwen en in een paleis wonen is de ultieme Disneydroom, maar blijkbaar is de realiteit niet altijd even aantrekkelijk. Florence St George, een ex-vriendin van prins Harry, is achteraf gezien blij dat haar sprookje geen happy end had. “Ik was heel verliefd, maar mijn privacy werd me abrupt afgenomen.” En ze is niet de enige vlam van Harry die het op een lopen zette eens ze doorhad hoe het koningshuis in elkaar zat. “Elke dag stonden er fotografen voor mijn deur. Ik heb respect voor eender wie die dat soort leven kan leiden, want ik kon het niet.”