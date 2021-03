Alweer biograaf die boek schrijft over Meghan Markle: “Deze man is op oorlogspad”

RoyaltyDe inkt is amper droog van de zoveelste druk van ‘Finding Freedom’, ‘A Hollywood Princess’ en ‘Royals at War’, of er duikt alweer een auteur op die maar al te graag zijn zegje wil doen over Meghan Markle (39). Deze keer gaat het om de gevreesde Tom Bower, die ook al onthullende boeken schreef over Simon Cowell, Philip Green en Bernie Eccleston.