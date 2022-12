“Alsof de prins zijn eigen woorden tegenspreekt”: lichaamstaalexpert analyseert 'Harry & Meghan’

ROYALTY Halfbroer Meghan Markle furieus na onthullen­de documentai­re: “In 2023 lossen wij onze kant van het verhaal”

Donderdagochtend werden de eerste drie afleveringen van de onthullende Netflixdocu ‘Harry & Meghan' gelanceerd. De hele wereld is in de ban van de reeks, waarin de hertog en hertogin van Sussex hun versie van de ‘Megxit’ uit de doeken doen. De halfbroer van Meghan Markle (41), Thomas Markle Jr. (56), is alvast niet te spreken over de documentaire. “Het is gewoon belachelijk”, vertelt hij aan Piers Morgan - niet toevallig ook geen fan van de hertogin. “In 2023 vertellen wij onze kant van het verhaal.”

