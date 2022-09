Als man en vrouw verlaten ze kathedraal: prinses Maria Laura en William stappen in huwelijksbootje

RoyaltyDe huwelijksdag van prinses Maria Laura (34) en William Isvy (30) is in volle gang. Een goedgevulde dag met heel wat emotionele momenten. Zowel de burgerlijke ceremonie als het kerkelijk huwelijk zijn achter de rug. De prinses schitterde in een op maat gemaakte jurk van ontwerpster Vivienne Westwood. Inmiddels hebben ze de kathedraal verlaten als man en vrouw. Wij houden je op de hoogte van alle updates.

‘t Is gebeurd. Prinses Maria Laura en haar Brits-Franse William zijn officieel man en vrouw. Het echtpaar verliet zonet de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, omringd door hun talrijke gasten. De twee werden vervolgens opgehaald in een Porsche 356B Roadster uit 1961, een model waarvan er slechts 724 werden gebouwd. Die wagen had William speciaal uitgekozen en geregeld voor zijn kersverse echtgenote. Onder begeleiding van motoragenten van de Brusselse lokale politie werden ze weggeleid.

Het koppel maakt zich nu klaar voor het avondfeest, dat ze in intieme kring zullen vieren. Voor het feest zal de jurk van de prinses licht aangepast worden: zo wordt onder meer de lange sleep verwijderd. Verdere details over het gebeuren werden niet bekendgemaakt.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Als man en vrouw verlaten ze de kathedraal. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Een zichtbaar trotse prinses Astrid omhelst haar dochter. © BELGA

Volledig scherm De twee werden vervolgens opgehaald in een Porsche, die William speciaal had uitgekozen. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

500 gasten

De Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal liep vandaag vol voor het huwelijk. In totaal waren er 500 gasten uitgenodigd om de ceremonie in de kathedraal bij te wonen. De dienst ging van start om 14.30 uur en duurde 1 uur en 15 minuten. Het was het eerste huwelijk binnen de Belgische koninklijke familie sinds de trouw van prins Amedeo, zoon van prinses Astrid, in 2014. Toen de prinses en William hun jawoord gaven was hun woordvoerder, Herve Verhoosel, duidelijk trots: “Laura en Willem zijn getrouwd!”, liet hij weten op Twitter.

De sleep van koningin Paola

Voor het kerkelijk huwelijk droeg Maria Laura een op maat gemaakte jurk van ontwerpster Vivienne Westwood. “Een jurk met grote historische invloed”, zei de woordvoerder daarover. “Het korset en de halslijn zijn geïnspireerd op modieuze vrouwen uit de 18e eeuw en de stof die over de schouders valt, drapeert en vanaf de heup valt, doet denken aan oude Griekse beelden.” De prinses droeg een sleep van vier meter lang. “Speciaal gemaakt voor Maria Laura, om de dramatiek en de aanwezigheid te creëren die nodig zijn voor de kathedraal. De prinses zal daarbij de ‘Savoy-Aosta diamanten Tiara’ dragen.”

“Die tiara verwijst naar de familie van haar vader”, zei modekenner Jelka Van Duyse, die gespecialiseerd is in koninklijke styling. “De lange kanten sluier is dan weer van haar grootmoeder koningin Paola, en is dus een verwijzing naar de familie van haar moeder. Een heel symbolische keuze.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Prinses Maria Laura met haar vader Lorenz en de bruidskinderen. © BELGA

Volledig scherm Prinses Maria Laura en haar vader Lorenz. © BELGA

Volledig scherm De bruid stapt uit de wagen. Ze draagt een diamanten tiara en een sleep van vier meter lang. © BELGA

Volledig scherm De prinses schittert in een op maat gemaakte jurk van ontwerpster Vivienne Westwood, met een sleep van liefst vier meter. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/ph

Volledig scherm De bruidegom, William Isvy, en zijn moeder. © BELGA

Volledig scherm De bruidegom, William Isvy, en zijn moeder. © BELGA

Koninklijke gasten

De koninklijke gasten waren talrijk aanwezig. Uiteraard waren prinses Astrid en Lorenz van de partij, maar ook koning Filip en koningin Mathilde waren er met hun vier kinderen. Net als prinses Delphine en haar man Jim O’Hare: zij werden vergezeld door hun twee kinderen Josephine (18) en Oscar (14). Het was de eerste keer dat het gezin publiekelijk verscheen.

Ook prinses Claire, prins Laurent en hun drie kinderen - dochter Louise en tweelingzonen Aymeric en Nicolas - woonden het huwelijk bij. Net als koning Albert en koningin Paola, die zich voor het eerst in maanden weer lieten zien. Zij hadden vanochtend tijdens het burgerlijk huwelijk flinke moeite om de trappen van het stadhuis te beklimmen en ook het betreden van de kathedraal verliep zichtbaar moeilijk. Koningin Paola viert zondag haar 85ste verjaardag.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Kroonprinses Elisabeth en haar broer prins Emmanuel. De prinses moest haar hoed goed vasthouden, er stond een stevige wind. © BELGA

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde kwamen met hun vier kinderen, kroonprinses Elisabeth (20), prins Gabriel (18), prins Emmanuel (16) en prinses Eléonore (14). © BELGA

Volledig scherm Prinses Delphine en haar gezin. © BELGA

Volledig scherm Mama Astrid is uiteraard ook van de partij. © BELGA

Volledig scherm Prinses Claire en prins Laurent brachten hun kinderen, dochter Louise en tweelingzonen Aymeric en Nicolas, mee. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Mini-jurk van Gucci

De burgerlijke trouw vond vanochtend plaats in het Brusselse stadhuis. De ceremonie duurde ongeveer een half uur. Enkel de intieme kring was aanwezig. Voor het burgerlijk huwelijk koos de bruid voor een opvallende outfit. “Na de verlovingsbeelden, waarop ze bottines droeg, is dit een nieuwe primeur: Maria Laura draagt een minijurk”, zei royaltykenner Joëlle Vanden Houden, die het boek ‘Koninklijke Stijl’ schreef en het gebeuren mee opvolgde. De jurk van Maria Laura was van modelabel Gucci.

“Ze heeft er mij mee verrast”, gaf ook modekenner Jelka Van Duyse aan. “Gucci is een favorietje van prinses Astrid, dus het hoeft niet te verbazen dat haar dochter Laura daar gaat shoppen. De jurk kost 2.600 euro, maar is wel op en top Maria Laura. De prinses is het meest onderschatte mode-icoon van de Belgische koninklijke familie.”

BEKIJK OOK: Maria Laura steelt de show in Gucci-jurk van 2.600 euro

“De ouders van prinses Maria Laura, prinses Astrid en prins Lorenz, waren de eersten van de koninklijke familie wiens burgerlijke plechtigheid in het stadhuis plaatsvond, vandaag is hun dochter dus een beetje in hun voetsporen getreden”, zei de woordvoerder van prinses Maria Laura tijdens het gebeuren. Voor de huwelijksceremonie werden vijf getuigen aangeduid. Het ging om Elisabetta de Belgique, Ferdinand Brunet, Astrid en Joseph von Liechtenstein en Olympia Napoleon-Bonaparte. Elisabetta de Belgique, die als roepnaam Lili heeft, is de echtgenote van prins Amedeo, de oudste broer van Maria Laura. Na de plechtigheid nam het jonge paar even de tijd om het publiek dat naar hen was komen kijken, te begroeten en te poseren voor de aanwezige fotografen. Ze wisselden ook even een zoen op de wang uit.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Het burgerlijk huwelijk is inmiddels achter de rug. © BELGA

Volledig scherm De prinses en haar kersverse echtgenoot na het burgerlijk huwelijk. © BELGA

Volledig scherm De prinses en haar kersverse echtgenoot na het burgerlijk huwelijk. © BELGA

Volledig scherm “Na de verlovingsbeelden, waarop ze bottines droeg, is dit een nieuwe primeur: Maria Laura draagt voor haar burgerlijk huwelijk een mini-jurk.” © Photo News

Bekijk hier de planning van de huwelijksdag:

Overlijden Queen Elizabeth

Het huwelijk van de prinses ging dus gewoon door, ondanks het overlijden van de Britse Queen Elizabeth. Het koppel was echter zeer ontroerd door het nieuws. “Tijdens de religieuze viering op zaterdagnamiddag zal een moment van gebed en bezinning gewijd worden aan Hare Majesteit koningin Elizabeth II”, zei hun woordvoerder Herve Verhoosel daarover.

De 34-jarige Maria Laura is de oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz. Ze woont en werkt al jaren in Londen. Haar verloofde William Isvy (30) is geboren in Parijs en is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader. William Isvy bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Londen en studeerde financiën in het Canadese Montreal. Tegenwoordig werkt hij in Londen in het vermogensbeheer. Het koppel deelt een passie voor reizen en tennis.

