“Als Laurent bij Wendy Van Wanten bleef, zou hij zijn dotatie verliezen”: nieuwe docureeks toont triest portret van een prins op overschot

Royalty ROYALTY­CHECK. Prinses Märtha Louise krijgt steun na kritiek, prins Joachim mag dotatie meenemen

Leah Isadora Behn is een influencer in Noorwegen. Slaagt ze er ook in de vele criticasters te overtuigen dat de relatie van haar moeder prinses Märtha Louise met een controversiële sjamaan wél een sprookje is? En wat deed de dochter van Stéphanie van Monaco zonder er zo zwaar voor te bekritiseerd worden als Kate Middleton? Dit en meer viel er deze week te beleven in royaltyland.