“Als hij bij Wendy Van Wanten bleef, zou hij zijn dotatie verliezen”: prins Laurent voelt zich verraden door zijn vader én moeder

Royalty Jongen die 3 jaar in tent sliep mag naar kroning van Charles III: “Mijn moeder huilde toen ze de uitnodi­ging zag”

Max Woosey (13), een jonge Brit die drie jaar lang in een tent sliep om geld in te zamelen voor een hospice, is uitgenodigd op de kroning van koning Charles. Het is de gewoonte van de koninklijke familie om ook ‘uitzonderlijke burgers’ uit te nodigen op grote evenementen.