“Als een Disney-prinses werd ze in een ivoren toren opgesloten”: zo beleven Nederlandse royals hun studententijd

Royalty KIJK. Prins William verrast studenten met onverwacht (en hilarisch) telefoon­tje

Een groepje Engelse scholieren had ineens prins William aan de telefoon via een videoverbinding toen hij bij een van de moeders van de kinderen op werkbezoek was. Volgens een bericht van ‘The Mirror’ was de prins vooral grapjes aan het maken terwijl de scholieren lunchpauze hadden.