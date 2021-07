Alles wat je moet weten over de herdenking van Diana: “Zelfs de bloemen werden in haar naam geplant”

RoyaltyEen tragisch ongeluk in Parijs besliste er in 1997 anders over, maar normaal gezien vierden Engeland én de wereld vandaag de zestig lentes van Diana. Ter ere van hun mama onthullen zonen William en Harry een standbeeld voor de prinses van Wales, in de tuin van Kensington Palace. Het wordt hun eerste privé-ontmoeting sinds Harry naar de VS verhuisde en dat de vete nog steeds zindert, mag blijken uit hun eis om apart te mogen speechen. Al leeft de hoop dat beide Prinsen, in de schaduw van hun moeder, eindelijk de strijdbijl zullen begraven op de plek die ze volledig opnieuw lieten aanleggen ter ere van Lady Di.

31 augustus 1997. De hele wereld houdt de adem in wanneer blijkt dat Diana betrokken is bij een auto-ongeluk in Parijs. De prinses van Wales was samen met haar vriend Dodi Fayed als opgejaagd wild op de vlucht voor paparazzi, toen haar wagen crashte in een tunnel bij de Pont de l’Alma. Het koppel overleefde de klap niet. Diana’s zonen, William en Harry, waren toen amper vijftien en twaalf.

Bijna 24 jaar later willen de broers hun moeder eren met een iconisch standbeeld. Dat wordt vandaag onthuld in de Sunken Garden, een stuk uit de tuinen van Kensington Palace, de huidige woonplaats van William en Kate Middleton. Deherdenkingsplek ligt dan ook vlak in hun achtertuin. Vroeger woonde Diana in het paleis en de tuinen waren volgens haar familie haar favoriete plaats. “De prinsen hopen dat het standbeeld zal helpen alle bezoekers te herinneren aan het leven en de nalatenschap van hun moeder”, klinkt het in de gezamenlijke aankondiging. “Alles moest perfect zijn, tot op het kleinste grassprietje toe.”

(Interactieve foto: beweeg met je cursor over het beeld om meer te ontdekken over de Sunken Garden van Diana)

In 2017 al - op de 20e verjaardag van haar dood - werd de Sunken Garden voor het eerst omgevormd tot een prachtig eerbetoon aan Diana, met een weergave van haar favoriete bloemen, zoals vergeet-mij-nietjes, witte lelies en madeliefjes. In hetzelfde jaar maakten de broers hun plannen bekend om een standbeeld ter ere van hun moeder te laten bouwen, om “haar positieve impact te erkennen”. Het project zou oorspronkelijk later dat jaar onthuld worden, maar de plannen veranderden en in augustus 2020 werd een nieuwe datum vastgelegd: de zestigste verjaardag van Lady Di. Ook dit jaar werd de tuin netjes opnieuw aangelegd zodat alle bloemen in bloei zouden staan op het moment van de herdenking.

De beeldhouwer van dienst is de gerenommeerde Ian Rank-Broadley, wiens portret van de koningin op alle Britse munten staat. “Ian is een buitengewoon begaafd beeldhouwer en we weten dat hij een passend en blijvend eerbetoon zal brengen aan onze moeder”, aldus de broers.

Volledig scherm De Sunken Garden van Kensington Palace werd opnieuw aangelegd ter ere van Diana. Op deze plek wordt het standbeeld straks geplaatst. © AP

Opvallende afwezigen

Hoewel er normaal een grote ceremonie op de planning stond, kon deze niet doorgaan door de coronacrisis. Het wordt dus een kleine bijeenkomst met de naaste familie van Lady Di, leden van het standbeeldcomité, de beeldhouwer en de tuinontwerper. Een regeling die hen goed uitkomt, gezien de vete tussen Harry en de rest van het koningshuis. Op die manier kunnen ze de media-aandacht binnen de perken houden.

Er zijn ook enkele opvallende afwezigen. Zo blijft Harry’s echtgenote Meghan Markle samen met haar kinderen Archie en Lilibet in Californië. Ook prins Charles, de voormalige man van Diana, stuurt zijn kat. Jammer genoeg voor Charles daalt zijn populariteit bij het Britse volk altijd enorm wanneer er een event rond Diana plaatsvindt, dus je zou voor minder de streek ontvluchten. Tot slot zal ook Williams echtgenote Kate Middleton niet opdagen. Voorafgaand aan de officiële gebeurtenis, mocht zij het gedenkteken wel al bewonderen met haar kinderen George (7), Charlotte (6) en Louis (3).

Vete in de kijker

Sinds de dood van Diana is er veel veranderd in het leven van de Britse royals. Charles is getrouwd met Camilla Parker Bowles en William en Harry zijn verstrikt geraakt in een bittere vete. Van de Megxit tot hét interview, alles is zowat een reden om ruzie te maken, zelfs de herdenking van de zestigste verjaardag van hun mama. Zo hadden de broers afgesproken om na de twintigste verjaardag van haar overlijden niet meer publiekelijk over haar te spreken, maar Harry doet sindsdien niets anders.

Beide zonen hebben hebben inspanningen geleverd voor dit ultiem eerbetoon. En dus zal er -zoals dat vaker geldt bij monumenten- een wapenstilstand gelden bij onthulling ervan. De strijdbijl wordt bedekt, maar lang niet begraven. Zo staan de broers erop aparte speeches geven, in plaats van samen het volk toe te spreken. Een stijlbreuk met hun eerdere optredens. De vete tussen de twee broers zal dus ongetwijfeld met de aandacht gaan lopen tijdens de herdenking. “Alle ogen zullen op hen gericht zijn, niet op Diana”, aldus royalty-expert Robert Lacey in de DailyMail. “Dat zullen beide broers ongetwijfeld jammer vinden.”

Volledig scherm De Sunken Garden van Kensington Palace werd opnieuw aangelegd ter ere van Diana. Op deze foto zijn de vergeet-me-nietjes te zien. © AP

Volledig scherm De Sunken Garden van Kensington Palace werd opnieuw aangelegd ter ere van Diana. Lavendel geeft de plek een aangename geur. © AFP

