Alleen al 462.000 euro aan wijn en sterke drank: de financiën van de Britse royals doorgelicht

Royalty Ondanks mobili­teits­pro­ble­men: Queen weigert hulp bij uitstappen van koninklij­ke trein

De Britse Queen Elizabeth is voor een officieel bezoek in Schotland aangekomen. Ze arriveerde in een koninklijke trein in Edinburgh. De 96-jarige koningin, die gezondheidsproblemen heeft, stond erop om zonder hulp uit de trein te stappen, meldden Britse media enthousiast.

28 juni