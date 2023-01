Alle druk rust op haar kleine schouders: wordt Estelle (10) de laatste koningin van Zweden?

Royalty “Als een klap in haar gezicht”: Zweedse koning ‘vernedert’ dochter Victoria met pijnlijke uitspraken

Het rommelt binnen de Zweedse koninklijke familie. In een tv-interview sprak koning Carl Gustav (76) zich uit over de troonsopvolging. Hij lijkt allesbehalve gelukkig met zijn erfgenaam, want de Zweedse vorst gaf toe dat hij liever zijn zoon Carl Philip de troon ziet bestijgen, terwijl zijn dochter Victoria de rechtmatige opvolger is. “Waarom kon de koning zijn mond niet houden?”, klonk het meteen verbijsterd in Zweden. Komen zijn harde woorden de vorst nog duur te staan?

16 januari