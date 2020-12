Alibi van prins Andrew valt uit elkaar: “Niemand kan bevestigen waar hij was toen Virginia Roberts verkracht werd”

De Britse krant The Daily Mail onderzocht de gebeurtenissen op 10 maar 2001, de dag waarop Viginia verkracht zou zijn door prins Andrew. De prins beweert dat hij vanaf 16u een feestje bijwoonde in het Pizza Express-restaurant van Woking, Engeland. Inspecteurs vonden het vreemd dat hij zich de details van een feestje 18 jaar na de feiten zo duidelijk kon herinneren. “Nee, dat is normaal”, aldus Andrew. “Want het is geen gewoonte van mij om naar een pizzarestaurant in Woking te gaan. In mijn hele leven ben ik nog maar een paar keer in Woking geweest, en ik herinner me dat nog heel goed.”