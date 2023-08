Albert van Monaco bibbert: bankier van prins stapt naar rechter en dreigt “alle geheimen” te onthullen

Royalty KIJK. Verrassing van formaat: prins William serveert voor één dag hamburgers in foodtruck

Het is even schrikken wanneer een prins je plots een hamburger serveert. Het overkwam enkele mensen in Londen. Voor één dag werkte prins William (41) namelijk in een foodtruck. Daar hielp hij met het maken en opdienen van de Earthshot-burgers. Dat zijn burgers met een kleine ecologische voetafdruk. Zo zijn de dozen van de hamburgers gemaakt van zeewier. De prins van Wales legde het allemaal duidelijk uit aan de klanten, maar zij keken vooral met open mond naar de persoon die voor hen stond.