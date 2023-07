Albert komt naar viering 10 jaar Filip, Elisabeth en Gabriël lopen mee in defilé

RoyaltyKoning Albert (89) zal voor het eerst in tien jaar naar de nationale feestdag in Brussel komen. Hij hoopt tegen 21 juli voldoende aangesterkt te zijn, om het tiende regeerjubileum van zijn zoon koning Filip (63) mee te vieren. Zijn kleinkinderen kroonprinses Elisabeth (21) en prins Gabriël (19) lopen mee in het defilé.

Het koninklijk paleis heeft de “deelnemerslijst” voor de viering van de nationale feestdag (21 juli) bekendgemaakt. Bijzonder is dat de naam van koning Albert daarop fungeert. Hij zal ‘s ochtends naar het Te Deum komen in de kathedraal van Brussel, in het gezelschap van koningin Paola. De rest van de activiteiten, waaronder het traditionele defilé ‘s middags en een speciaal concert ‘s avonds, slaat het gepensioneerde vorstenpaar over.

De aanwezigheid van Albert is bijzonder, nadat hij negen dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Zijn toestand was zorgwekkender dan eerst bericht. Bovenop uitdrogingsverschijnselen kwam het nieuws dat er een bloedinfectie was vastgesteld. Dat kon levensbedreigend zijn. Toen Albert afgelopen woensdag het ziekenhuis verliet, oogde hij fragiel en sterk vermagerd. Hij is weer thuis in Laken, waar hij moet rusten en herstellen.

Volledig scherm Albert verliet woensdag het ziekenhuis. © Photo News

Zijn deelname aan de nationale feestdag had Albert al vóór zijn ziekenhuisopname bevestigd bij het koninklijk paleis. Dat zijn naam nu op de deelnemerslijst staat, betekent dat hij hoopt over twee weken voldoende gerecupereerd te zijn. De koning-emeritus houdt het wel beperkt tot het Te Deum. Hij gaat, in tegenstelling tot oorspronkelijk gepland, niet naar het concert in het Jubelpark. Het was echter nooit de bedoeling dat hij het defilé zou meemaken.

Deze 21ste juli wordt extra bijzonder, omdat het dan 10 jaar geleden is dat koning Albert II troonsafstand deed en de macht overdroeg aan zijn zoon Filip. Albert en Paola zijn nadien geen enkele keer meer naar de nationale feestdag gekomen. Ook dat maakt hun aanwezigheid dit jaar bijzonder.

Wat gebeurt er op 21 juli en welke royals komen? • Ochtend: Te Deum Filip en Mathilde gaan met Albert en Paola naar de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Astrid en Lorenz wonen het Te Deum in Waver bij, Laurent en Claire dat in Leuven. • Namiddag: defilé Op het plein voor het koninklijk paleis vindt het militair en burgerlijk defilé plaats. Filip en Mathilde zijn erbij. Maar ook Astrid en Lorenz, Laurent en Claire en Delphine en James. Elisabeth en Gabriël defileren mee met hun promotie van de Koninklijke Militaire School. • Vooravond: Feest in het Park Na het defilé bezoeken Filip en Mathilde het Feest in het Park in het Warandepark. Ze worden vergezeld door Astrid en Lorenz. • Avond: concert en vuurwerk De dag wordt afgesloten met een concert en het traditionele vuurwerk in de Jubelpark.

De festiviteiten voor de nationale feestdag beginnen trouwens de avond voordien al, op 20 juli. Filip en Mathilde wonen een klassiek concert in Flagey in Elsene bij, samen met Astrid, Lorenz en Laurent. Later op de avond trekken de vorsten naar de Marollen voor het volksfeest Bal National.

Sculpturen en een postzegel

In de aanloop naar de viering van het tienjarig regeerjubileum onthulden koning Filip en koningin Mathilde deze week sculpturen van zichzelf in de Senaat. In een gesprek met deze krant vertelde kunstenaar Hans Op de Beeck dat de koning erop stond dat hij in militair uniform werd afgebeeld en de koningin juist in een sobere jurk, “geen opsmuk, geen tiara in mijn haar, geen oorbellen, geen juwelen”. Bpost bracht vorige maand een postzegel met de beeltenis van Filip uit, ook ter ere van zijn tien jaar op de troon.

Volledig scherm Filip en Mathilde bij hun borstbeelden in de Senaat. © BELGA

Volledig scherm De nieuwe postzegel ter ere van 10 jaar koning Filip. © Bpost

