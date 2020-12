Albert en Paola wijzigen huwelijkscontract: “Koffie drinken met de buitenechtelijke dochter van je man is één ding, iets aan haar overdragen is een andere zaak”

De nieuwe regeling wil zeggen dat Albert en Paola financieel onafhankelijk zijn van elkaar. De inkomsten van beide echtelieden worden dan van elkaar gescheiden. Dat moet in onderling overleg gebeuren: Albert en Paola kunnen in principe dus zelf verdelen wie het leeuwendeel mag opeisen.

“Volgens mijn informatie is het al de vierde keer dat ze hun contract laten wijzigen", zegt expert communicatie en koningshuizen Jo De Poorter. “Twee keer in 2014, een keer in 2015 en nu.” Volgens De Poorter zijn Albert en Paola dus al een tijdje bezig met de verdeling van hun goederen. “Heel veel dingen die ze gebruiken en waar ze in wonen, zijn niet van hen. Maar er is wel wat te verdelen: een huis in Frankrijk, een boot, een appartement in Rome ... Nog niet zo lang geleden hebben ze bijvoorbeeld een pastorie in de Ardennen gekocht, die hebben ze op naam van de kinderen van Laurent laten zetten.”

Laurent

Zo willen Albert en Paolo de toekomst van hun (gezamenlijke) kinderen veilig stellen. “Kijk, voor Filip en Astrid maakt het eigenlijk niet zoveel uit", zegt De Poorter. “Voor Filip wordt door de staat gezorgd tot hij z'n laatste adem uitblaast, en Astrid is getrouwd met een van de rijkste bankiers van Europa. Maar Laurent moet voor zichzelf zorgen. Zijn vrouw werkt niet en hij heeft drie kinderen. Die erfenis is dus wel belangrijk, want daarmee gaan zij hun leven moeten betalen. Hij zit echt op dat geld te wachten, hij wil er wel wat extra bij krijgen. Daar is dus al gedeeltelijk voor gezorgd door Albert en Paola."

Volledig scherm Paola en Albert hadden een ontmoeting met Delphine, maar die heeft niet veel teweeg gebracht. "Ik weet niet wat er daar gezegd is, maar ik denk dat de sentimenten die aan de basis lagen van de guerrilla-oorlog tegen Delphine, niet uitgedoofd zijn door twee kopjes koffie." © RV

Met de wijziging wil het koppel er ook voor zorgen dat Paola beschermd achterblijft, moest haar echtgenoot als eerste overlijden, zegt De Poorter. “Wanneer je een zuivere scheiding van goederen hebt, kan je meer sleuren en duwen met het persoonlijke vermogen van de partners, en dat meer beschermen. De vier kinderen van Albert gaan bij een overlijden sowieso hun deel krijgen, maar daar zit natuurlijk één kind bij dat niet van Paola is. Ik denk dat ze dus gaan proberen om een deel van zijn vermogen bij haar te plaatsen. Want alles dat bij haar zit, komt bij haar drie kinderen terecht. Niet bij Delphine, want zij moet altijd delen via de vader. En als de vader minder heeft, dan krijgt zij ook minder.”

Delphine

De wijziging dateert al van 26 mei, enkele maanden na het DNA-onderzoek waaruit bleek dat Delphine wel degelijk een dochter van Albert is, en dus ook vóór de toenadering tussen Albert en Delphine, enkele maanden later. Maar die schijnbare verzoening zal volgens De Poorter niets veranderen. “Koffie drinken en koekjes eten met de buitenechtelijke dochter van je man is één zaak, maar na het overlijden nog maar één euro aan haar overdragen is een andere. Zo goedhartig schat ik de voormalige vorstin niet in", analyseert De Poorter. “De ‘verzoening' was eigenlijk gewoon één foto met zes koekjes. Ik weet niet wat er daar gezegd is, maar ik denk dat de sentimenten die aan de basis lagen van de guerrilla-oorlog tegen Delphine, niet uitgedoofd zijn door twee kopjes koffie. Met dat huwelijkscontract hebben ze dat willen regelen."

Dat beaamt ook Kathy Pauwels. “Dit toont nog maar eens aan dat het allemaal rond het financiële draait. Er is nooit een goede band geweest met Delphine. Nu moet het, maar dat wil niet zeggen dat ze hun geld daarom aan haar gaan overdragen. Dit zijn twee hoogbejaarde mensen, op het einde van hun leven, die simpelweg orde op zaken willen stellen.”

Lees ook: