Albert en Paola op privé-audiëntie bij paus Franciscus

Royalty Grace Kelly plande een leven buiten de schijnwer­pers, maar toen kwam de fatale carcrash: “Hier kwam ze ongestoord tot rust”

Prins Albert II van Monaco mocht op zijn 65ste verjaardag een standbeeld van zijn moeder Grace Kelly onthullen in haar heimat in Ierland. Het groene eiland was jarenlang een toevluchtsoord waar ze kon ontsnappen aan het publieke oog en ongestoord tot rust kwam. In die mate zelfs dat de prinses er een tweede verblijf liet bouwen, maar die plannen werden doorkruist door haar plotse en tragische dood. “De inwoners eren haar nog steeds.”