Albert en Paola niet naar begrafenis van Elizabeth, Poetin niet welkom

RoyaltyKoning Albert en koningin Paola gaan maandag vooralsnog niet naar de begrafenis van koningin Elizabeth in Londen. Andere afgetreden vorsten, onder wie de Nederlandse oud-koningin Beatrix en de controversiële Spaanse ex-koning Juan Carlos, doen dat wel. De Russische president Vladimir Poetin heeft dan weer te horen gekregen dat hij niet welkom is, net zoals enkele andere staatshoofden.

Namens het Belgisch koningshuis gaan koning Filip (62) en koningin Mathilde (49) naar Londen voor de staatsbegrafenis van Queen Elizabeth. Het koninklijk paleis in Brussel heeft hun aanwezigheid bevestigd. Uit navraag van onze redactie bij het paleis blijkt dat er geen plannen zijn om ook koning Albert (88) en koningin Paola (85) mee te nemen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Elizabeth ontving Albert en Paola in 2012 op Windsor Castle voor een diner ter gelegenheid van haar 60-jarig regeringsjubileum. © Photo News

De Nederlandse koning Willem-Alexander (55) en koningin Máxima (51) reizen wél af naar Londen in het gezelschap van koningin Beatrix (84). Zij deed in 2013 troonafstand, enkele maanden voordat Albert in België plaats maakte voor Filip.

In verlegenheid

Uit Spanje komt dan weer het nieuws dat oud-koning Juan Carlos (84) en oud-koningin Sofía (83) de uitvaart zullen bijwonen. Eerder was al bekendgemaakt dat de regerende koning Felipe (54), de zoon en opvolger van de in 2014 afgetreden Juan Carlos, en koningin Letizia (49) erbij zullen zijn.

De aanwezigheid van Juan Carlos brengt Felipe in verlegenheid. De gewezen vorst is persona non grata geworden in Spanje. Hij leeft momenteel in ballingschap in Dubai, omdat hij in opspraak is gekomen door verdachtmakingen van witwassen en belastingontduiking.

Bovendien hangt Juan Carlos in het Verenigd Koninkrijk een proces boven het hoofd wegens intimidatie. Hij zou Spaanse agenten naar Groot-Brittannië hebben gestuurd om zijn voormalige minnares, de Duitse zakenvrouw Corinna zu Sayn-Wittgenstein (58), lastig te vallen en te bedreigen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Juan Carlos en Sofía worden nog maar zelden samen gezien. © Photo News

Regeringsfunctionarissen in Madrid zouden Juan Carlos de voorbije dagen duidelijk hebben gemaakt dat zijn aanwezigheid in Londen een verkeerd signaal zou zijn. Maar hij is persoonlijk uitgenodigd door het Britse koningshuis en hij heeft de invitatie ook aanvaard.

Het zal het eerste publieke optreden van Juan Carlos in lange tijd worden. En het zal ook voor het eerst sinds lang zijn dat hij samen buitenkomt met zijn vrouw Sofía. De twee zijn officieel nog steeds getrouwd, maar ze leven al decennia gescheiden van tafel en bed. Terwijl hij in Dubai leeft, woont zij nog steeds in Spanje.

Rusland, Wit-Rusland en Myanmar niet welkom

De uitvaart van koningin Elizabeth, die vorige donderdag op 96-jarige leeftijd overleed, vindt volgende maandag om 12 uur Belgische tijd plaats in Westminster Abbey in Londen. Ongeveer 500 hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld zullen samen met 1.500 andere gasten afscheid nemen van de Queen.

Enkele wereldleiders zijn evenwel niet uitgenodigd. De Russische president Vladimir Poetin (69) staat, samen met vertegenwoordigers van het Kremlin, op de zwarte lijst. Poetin had koning Charles III vorige week nog geschreven dat hij hem “moed en doorzettingsvermogen toewenst bij dit zware, onherstelbare verlies”. Wit-Rusland en Myanmar zijn ook niet welkom, weet Reuters. Iran zal “alleen op ambassadeursniveau vertegenwoordigd zijn”.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Poetin op bezoek bij de Queen in 2003. © Photo News

“Dit wordt het grootste internationale evenement dat we in decennia hebben georganiseerd”, zegt een regeringsbron tegen persagentschap Reuters. Ze vergelijken de logistieke taak met het organiseren van “honderden staatsbezoeken” binnen enkele dagen, terwijl dat er normaal gesproken maar twee of drie per jaar zijn.

Bekijk ook:

Lees ook: