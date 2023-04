“Afnemen van Harry’s titel als hertog van Sussex wordt op het hoogste niveau besproken”

Royalty “Elke dag vraag ik me af: wie denk je wel niet dat je bent?”: Wil­lem-Alexan­der nog nooit zo rechtuit over zijn koning­schap

Koning Willem-Alexander (55) zit eind deze maand 10 jaar op de troon in Nederland. In een opvallend openhartige podcast maakt hij de balans op van dat eerste decennium. Tijdens het gesprek gaat de Nederlandse koning geen enkel onderwerp uit de weg. Over zijn moeilijkste jaar zegt hij: “Iedereen zei me: ‘Jij weet tenminste wat het betekent, jij bent een broer verloren.’” En over het pintje met Poetin: “Als we dat geweten zouden hebben, deden we het anders.”