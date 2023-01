Afgeschilderd als “feestprins” en “verrader”: Britse media zijn niet mild voor prins Harry

RoyaltyDe autobiografie van prins Harry, die oorspronkelijk op 10 januari pas in de rekken had moeten liggen, verscheen vijf dagen te vroeg al in de Spaanse boekenwinkels. Daardoor zijn de explosieve onthulling van Harry al een feit. En die vallen allesbehalve goed in Britse aarde. Zo haalt de Britse pers stevig uit naar de hertog van Sussex: “Hoe Harry zijn broer William schijnbaar wil vernietigen, is hartverscheurend”, aldus The Telegraph.

Het zijn vooral tabloidkranten als The Sun en de Daily Mail die scherp uithalen naar de Britse prins. Zo schrijft een columnist uit de Daily Mail: “Ik dacht altijd dat Harry en aardige sukkel was. Maar dit nieuwe boek is niet het werk van een onschuldige idioot. Het is pure kwaadaardigheid.” De Britse tabloids laten zich dus volledig gaan, met de relatie tussen de broers Harry en William als favoriete onderwerp.

Zo wordt het vermeende gevecht tussen de twee broers, waarover prins Harry uitgebreid vertelde in zijn memoires, volledig geminimaliseerd. Een columniste uit de Daily Mail schrijft: “Willy versus Harold lijkt wel een kattengevecht tussen twee grote meisjes die elkaar buiten de slaapzalen bekampen om een lippenstift.” Ook de Britse Telegraph maakt een vergelijking in die aard. Columniste Gaby Hinsliff vindt de strijd tussen William en Harry namelijk vergelijkbaar met de gevechten tussen haar en haar jongere zus. “Het is gewoon wat broers en zussen doen.”

Buckingham Palace als slachtoffer

Naast de minimalisering van Harry’s onthulling, wordt hij ook vaak in beeld gebracht als de “dader” en de leden van de koninklijke familie als “de slachtoffers.” Zo berouwt The Telegraph de manier waarop Harry de reputatie van William heeft aangetast. “Hoe Harry zijn broer William schijnbaar wil vernietigen, is hartverscheurend”, schrijven ze onder meer. Ook schildert The Thelegraph Harry af als de ietwat jaloerse jongere broer van prins William. Een van hun titels luidt namelijk: “Het feit dat Harry beweert dat William hem niet alleen fysiek aanviel maar ook aanmoedigde om een nazi-uniform te dragen op een verkleedfeestje, bewijst dat hij de ultieme reserve is: een oververwende prins die alle privileges wil, maar niet de verantwoordelijkheid van het koninklijke leven.”

The Sun focust daarnaast ook op de stilte aan de zijde van Buckingham Palace. Volgens hen heeft “Harry’s boekschandaal” - zo omschrijven ze het - de koninklijke familie “diep gekwetst.” Het zou hun zo “verdrietig” maken volgens The Sun, dat er verwacht wordt dat er door het paleis nooit zal gereageerd worden. Zelfs niet wanneer het boek officieel zal verschijnen.

Volgens BBC staat daarom ook verzoening niet meteen op de agenda. Daarvoor duiden ze Harry vooral als de schuldige aan. “Tot nu toe heerst er een toon van onopgelost verdriet, rouw en beschuldigingen vanuit Harry. Hij is ook intens persoonlijk over zijn naaste familie, broer, stiefmoeder, schoonzus en vader. Er hang een boze wolk boven zijn uitspraken en het zal onmogelijk zijn voor zijn familie om die te negeren wanneer ze Harry terug zien.”

“Verrader” van het leger

Naast uitspraken aan het adres van Buckingham Palace, doet Harry in zijn memoires ook de opvallende onthulling dat hij 25 mensen zou vermoord hebben tijdens zijn dienst in Afghanistan. Een uitspraak die opnieuw niet in goede aarde valt bij de Britse kranten. BBC, The Guardian, de Daily Mail, de Daily Mirror, Metro, The Telegraph en The Sun spreken bijna allemaal over een zeker “verraad” van de prins ten opzichte van het Britse leger. “Met zijn autobiografie ‘Reserve’ verraadt Harry de mensen met wie hij heeft gevochten in Afghanistan”, aldus legerkolonel Richard Kemp volgens de Daily Mail. Ook een parlementslid voor Beckhenham zou gereageerd hebben: “Ik vraag me af waarom hij zulke dingen doet. Echte soldaten hebben de neiging zich terug te trekken. Mensen die ik ken scheppen niet op over zulke dingen. Ze hebben eerder spijt dat ze het hebben moeten doen.”

Feestprins

Tenslotte wordt er ook uitgebreid gekopt op Harry als “feestprins.” The Sun focust voornamelijk op het spraakmakende verhaal van Harry die een slechte ervaring had met drugs. “Feestprins Harry: ‘Ik gebruikte coke en wiet en had een bad trip van paddenstoelen waarbij een vuilbak ineens tegen me begon te praten’”, luidt een van de titels. Ook het verhaal van Harry’s opvallende ontmaagding, wordt uitgelicht in de Britse kranten. “Harry is zijn maagdelijkheid verloren aan en oudere paardenliefhebster. En dat achter een bar”, klinkt het onder meer.

