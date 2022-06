Affaire met Roosevelt en een natie in de rouw: prinses Märtha was de ‘Diana’ van Noorwegen

RoyaltyHet Noorse koningshuis is populairder dan ooit. Vorige week stemde het parlement om de monarchie in stand te houden, en dat was een logische beslissing: een bevraging van een lokale krant wees uit dat maar liefst 85% van de Noren hun royals niet kwijt willen. Niet echt verwonderlijk, gezien de Noorse monarchie al jaar en dag hoog in de schuif ligt bij het volk. En die voorliefde helemaal terug valt te tranceren naar prinses Märtha, de zus van onze eigen koningin Astrid. Zij was de illustere ‘koningin die de troon nooit haalde’, maar bracht evenveel teweeg bij de Noren als Diana bij de Britten. “De president heeft het in zijn hoofd dat hij graag met haar wil slapen.”