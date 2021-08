Advocaten Virginia Guiffre voorzien moeilijke strijd: “Andrew zal proberen diplomatische immuniteit te krijgen”

Spencer Kuvin, één van de belangrijkste advocaten in de zaak tegen mensenhandelaar Jeffrey Epstein, heeft zich zopas uitgesproken over de rechtszaak tegen prins Andrew. “De advocaten van mevrouw Giuffre staan nog erg ver van hun dag in de rechtbank”, aldus de man, die met verschillende advocaten van Giuffre sprak. “Andrew was een zogenaamde handelsgezant op het moment dat hij de misdrijven tegen Virginia gepleegd zou hebben. Dat is een persoon die door ministers wordt aangewezen om de politieke agenda van zijn thuisland te promoten in het buitenland. Een positie waaraan diplomatische immuniteit verbonden is. Op dit moment heeft Andrew géén immuniteit meer, maar zijn advocaten zullen ongetwijfeld proberen om de zaak te laten verwerpen. Daarvoor zullen ze zijn beroep uit het verleden gebruiken als belangrijkste argument. En ja, ze bouwen daarmee een zeer sterke zaak."