Advocaten prins Andrew vragen Virginia Giuffre om originele foto van hen twee

De advocaten van Andrew willen dat Virginia het originele exemplaar van de foto zo snel mogelijk aan hen overhandigt, zodat een door hen uitgekozen expert de foto kan controleren op echtheid. Een eerder onderzoek van de politie wees al uit dat de foto echt was, maar daarvoor was enkel een kopie van het origineel beschikbaar geweest. Volgens getuigenissen van Virginia, die Andrew beschuldigt van verkrachting, zou het origineel in haar ouderlijk huis in Australië liggen. “Waarschijnlijk zit ze daar ergens in een doos”, klinkt het. Al wist ze niet exact waar ze de foto kon terugvinden. Het is mogelijk dat Andrews advocaten net hopen dat het origineel zoek is geraakt, zodat ze op die manier de echtheid van het kiekje in vraag kunnen trekken.