Advocaten Andrew willen echtgenoot en psycholoog van slachtoffer Virginia Giuffre horen

Verder is er een verzoek ingediend om psycholoog Judith Lightfoot te mogen horen. Zij zou relevante informatie hebben over het mogelijke misbruik door Epstein en Maxwell en de daaruit voortkomende emotionele en psychologische schade.



Giuffre beweert op minderjarige leeftijd meerdere keren seks te hebben gehad met Andrew. Een van die keren was volgens haar na een bezoek aan een nachtclub in maart 2001. De Brit ontkende dat in een veelbesproken interview met de BBC in 2019 en zei dat hij toen met zijn dochter prinses Beatrice uit eten was. Even vreesde de Britse koninklijke familie dat Beatrice als getuige zou worden opgeroepen door de advocaten van Giuffre. Die hebben voorlopig alleen Robert Olney, een oud-assistent van Andrew, en Shukri Walker opgeroepen. Hij zou Andrew hebben gezien in de nachtclub op de avond dat Andrew Giuffre zou hebben gedwongen tot seks.



De nu 38-jarige Giuffre eist een financiële vergoeding voor de emotionele schade die ze zou hebben opgelopen. Rechter Lewis Kaplan verwierp de pogingen van de tweede zoon van koningin Elizabeth om de aanklacht nietig te verklaren. Daarmee verdwijnt het laatste obstakel om een civiele rechtszaak tegen hem aan te spannen.